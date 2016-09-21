Известный адвокат Игорь Трунов лишен статуса

Адвокатская палата Московской области лишила статуса Игоря Трунова за нарушение им норм профессиональной этики. Его защита намерена обжаловать такое решение, заявила представитель Трунова Людмила Айвар.

В июле квалификационная комиссия Адвокатской палаты Московской области приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Игоря Трунова. Группа адвокатов обратилась с жалобой о нанесении ущерба авторитету адвокатуры в связи с публичными высказываниями Трунова.

Игорь Трунов известен участием во многих резонансных делах. В последнее время адвокат представлял интересы пострадавших по делу о теракте в аэропорту Домодедово, произошедшем в январе 2011 года.

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