В преддверии 80-летия вятского региона выйдет диск «Песни о Кировской области»

Планируется, что в него войдут лучшие песни местных композиторов. В связи с этим правительство Кировской области объявила конкурс на самую лучшую композицию, посвященную родному краю.

В нем могут участвовать авторы слов и музыки — как известные, так и начинающие. Требование ко всем им ровно одно — чтобы песня была посвящена Кировской области, в ней воспевалась красота малой и большой Родины, рассказывалось о жизни в вятской сторонке.

Лучшие композиции будут исполнены на гала-концерте в областном центре, а также прозвучат во время праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Кировской области.

Песни принимаются до 1 ноября этого года в виде видео- или аудиозаписи на электронный адрес: igor-russkih@yandex.ru. Также связаться с организаторами конкурса можно в Вконтакте: http://vk.com/igorru.