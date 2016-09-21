Клименко: государство имеет право расшифровать интернет-трафик

Государство имеет право расшифровывать интернет-трафик граждан. Так считает советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко. По словам президентского советника, техническая возможность расшифровывать интернет-трафик имеется.

Но, как заметил Клименко, такого законопроекта пока нет. Он рассказал, что в течение последних полутора лет существования Института развития интернета (ИРИ) все государственные законы, касающиеся интернета, согласовывалось с ним. По словам Клименко, единственным исключением является антитеррористический "пакет Яровой", так как он связан с безопасностью, передает ТАСС.

Клименко подчеркнул, что необходимо всегда сначала смотреть документ. "Я как человек государственный считаю, что государство имеет право доступа к данным граждан", - сказал он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при регулировании интернета в России Дмитрий Мариничев высказал мнение, что расшифровка трафика пользователей в рамках "пакета Яровой" недопустима.

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