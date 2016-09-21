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«Если выкарабкаюсь, то поменяю многое в своей жизни…»

21 сентября 2016, 15:52 [«АН-онлайн», Олеся Русикова ]

«Если выкарабкаюсь, то поменяю многое в своей жизни…»
фото: Елена Рябчевская

«Все профессии важны, все профессии нужны» - писала в своем стихотворении Светлана Боголюбова. И с ней тяжело не согласиться. В наше время, помимо юристов, экономистов и врачей, стало популярно посвящать себя искусству. А если быть конкретнее, то практически у каждого второго есть знакомый фотограф. Но для кого-то профессия фотографа - это хобби, для кого-то работа, а для некоторых – жизнь в творческом полете и наслаждение. Корреспонденту «АН – Черноземье» удалось пообщаться с воронежским профессиональным фотографом, мастером своего дела, 42-летней Еленой Рябчевской, и узнать, каково это – отдаться искусству.

На бумаге оживали герои…

Елена, поделитесь, почему вы решили стать профессиональным фотографом?

Когда-то в детстве я очень любила рисовать. На бумаге оживали сказочные герои, принцессы, распускались цветы. Я создавала целый мир на чистом листе бумаги… Но взрослая жизнь и профессиональная карьера были далеки от творчества. Хотя в течение многих лет меня не оставляла мечта прикоснуться к волшебному миру под названием ФОТОГРАФИЯ, где я так же смогу создавать сказочные образы и останавливать мгновения. Всегда с удовольствием разглядывала красивые фотографии на просторах интернета и мечтала, что когда-нибудь буду снимать на хорошую камеру и создавать что-то подобное. Переоценка ценностей в моем сознании произошла во время болезни, когда 2,5 месяца мне пришлось пролежать в больнице. Каждый человек, стоит ему остановиться, начинает задаваться вопросом: зачем я здесь? какой след после себя смогу оставить? своё ли место занимаю на Земле? И именно тогда я взглянула правде в глаза, и решила, что если выкарабкаюсь, то поменяю многое в своей жизни.

— Как только фортуна оказалась на вашей стороне, вам удалось «поменять многое»?

Я поменяла всё! Стоит только четко обозначит мечту, сделать шаг навстречу, и она начнёт сбываться. Фотограф во мне проснулся окончательно и бесповоротно с рождением второго ребенка – дочки. Здесь сложилось всё: и возможность приобрести хорошую камеру, и поддержка супруга, и постоянное желание снимать свою малышку, придумывать различные образы для фотосетов. И я снимала. Что-то получалось, что-то нет. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я окончила в Воронеже фотошколу для мамочек с намерением снимать своих детей, но по окончании мне показалось, что я могу больше и что я всё-таки стану профессионалом. Было это не так давно – моей дочери 4 года, а фотошколу я окончила 1,5 года назад. Сейчас часто посещаю различные мастер-классы именитых фотографов, стараюсь совершенствоваться.

Фото, которые «дышат»

— Наверное, есть какие-то любимые жанры фотографий?

Любимым направлением для меня является детская и семейная фотография. Я стараюсь ловить живые эмоции, настроение, движение, взгляд. Мне нравится видеть детей, как часть природы, это так прекрасно и удивительно. Каждый кадр как новая жизнь, новый миг и его продолжение. Мне нравятся фото, которые «дышат», рассказывают о чём-то сокровенном, которые поднимают настроение и заставляют задуматься… Очень люблю тематические съёмки, с переодеванием героев в костюмы – мне нравится воссоздавать сказки или придумывать свою историю.

— Да, это действительно всё интересно. Могу предположить, что вам не хватает времени для того, чтобы полностью посветить себя искусству. Или я не права?

Время – это единственное, чего мне катастрофически не хватает! Маленький ребёнок требует большого внимания, стараюсь совмещать уход за дочкой и своё любимое занятие, хотя это очень сложно. С другой стороны, а что легко? Когда изучала фотошоп, приходилось сидеть ночами, но по-другому, увы, не получалось.

— Наверное, очень хотите иметь свою студию?

Да! Я задумываюсь о том, чтобы открыть студию, но пока к этому не готова. Поэтому пока что пользуюсь услугами, которые предоставляют фотостудии нашего города. Их тоже немало, хотя хороших единицы.

— Кстати о «немало». В Воронеже как раз таки немало профессиональных фотографов. Что можете сказать о конкуренции?

Да, в Воронеже очень много профессиональных фотографов. Конечно, с некоторыми знакома, работы многих вызывают восхищение. Здоровая конкуренция среди профи ещё никому не мешала, я к этому спокойно отношусь. Это всегда стимул двигаться вперед. Главное – постоянно работать и совершенствоваться, трудом пробивая дорогу.

Хобби или работа?

Многие считают, что фотографировать – это хобби. Вы с этим согласны? Или можно зарабатывать этим хобби хорошие деньги?

Наверное очень многие профессиональные фотографы, если не каждый, начинали заниматься фотографией как хобби. Но у каждого свой путь. Фотография может стать хобби для любого человека. Фотоаппарат стал неотъемлемой частью жизни современного человека, мы хотим запечатлеть любое событие в нашей жизни и каждая прогулка превращается в поиск уникальных кадров. И со временем будет понятно, станет ли ваше хобби источником хорошего дохода или нет. И готовы ли вы сами к этому. Когда начинаешь углубляться в технические тонкости, понимаешь, что нужна хорошая камера, хорошая оптика и т.д. А это немаленькие вложения.

— Фотография – это искусство. Считаете ли вы искусством «селфи»?

Скажу честно – селфи я сама не снимаю, потому что не вижу в этом для себя ценности. Хотя и в этом жанре есть мастера своего дела. Видела несколько серий селфи, которые запомнились. Но, на мой взгляд, назвать «селфи» искусством достаточно сложно. Мне, например, не интересно разглядывать селфи, зачастую ужасного качества.

— Многие считают, что искусство фотографа заключается в умении нажать кнопку на фотоаппарате…  А если серьёзно, что должен знать и уметь фотограф?

Помимо умения нажать кнопки на фотоаппарате, фотограф должен досконально знать возможности своей камеры, видеть как ложится свет, как в кадре выстроена композиция и многое другое. Ну, а если абстрагироваться от технических тонкостей, то желательно уметь видеть вещи по-новому, знать, как работать с людьми. К примеру, семейный фотограф работает не с профессиональными моделями. Только обладая даром убеждения и умея располагать к себе людей, можно рассчитывать на качественную съёмку. А ещё нужно уметь стать «своим» для детей – героев съемки, что иногда бывает очень непросто. Приходиться и мяукать, и гавкать, и играть, словом – быть «аниматором», что бы эмоции были неподдельные.

— Может, посоветуете пару-тройку книг начинающим фотографам?

— Конечно. Обязательно стоит прочитать «Фотография как....» автора Александра Лапина. Книга нашумевшая, вызывающая разные отклики. Это фундаментальный труд по самым острым, значимым и философским проблемам композиции фотографии. Далее, «ДАО ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ «искусство создавать удачные снимки». Автор: Майкл Фриман. Замечательная книга по композиции фотографического кадра, независимо от того, цифровая она или нет. Поэтому не понимаю, отчего такое название. И также «НОВАЯ ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ» Под редакцией Мишеля Фризо.

— Никогда не хотели работать в СМИ?

—О работе в СМИ не задумывалась, хотя для одного из воронежских журналов снимала. Самое главное, чтобы мне это было интересно, тогда и результат не заставит себя ждать.

Есть ли у вас мечта, связанная с вашей творческой работой?

— Мечты есть, в том числе связанные с профессиональной деятельностью. Конечно, хочется стать профессионалом высокого уровня, но это глобально. Для этого нужно работать, работать и ещё раз работать! А если серьёзно, мечтаю отправиться в путешествие по России – Байкал, Алтай, Камчатка и т.д.

Беседовала Олеся РУСИКОВА

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