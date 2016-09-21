В кировском общественном транспорте введут безналичный расчет

В будущем не надо будет искать мелочь на проезд. Сейчас в кировской гордуме рассматривается законопроект, благодаря которому у кировчан появится возможность расплачиваться за проезд с помощью пластиковых карт.

Свой интерес к проекту уже проявили Сбербанк России и банк Хлынов.

Также сейчас активно обсуждается тема создания именных карт для льготников. Предполагается, что они смогут платить за проезд по безналичному расчету — и сразу со скидкой. Правда, такие карточки — с фотографией и указанием личных данных владельца — будут делаться на заказ, и льготникам придется их выкупать.

Правда, когда эти идеи будут воплощены в жизнь, неизвестно. Пока они активно обсуждаются на городской Думе.

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