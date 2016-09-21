Жена знаменитого актера Николая Караченцова - Людмила Поргина - ответила на обвинения Аллы Довлатовой в страшной аварии, в которой пострадал артист. "Она или сумасшедшая, или больная", - заявила Поргина.

Поргина рассказала, что Караченцову не звонила, он в тот страшный момент не был пьян. Зачем Довлатова это все выдумала, Людмила Андреевна не понимает. При этом неясно, откуда взялись такие сведения у Садальского, который и в доме-то Караченцова никогда не был, сообщила Поргина РЕН-ТВ.

Ранее сообщалось, что знаменитая российская радиоведущая Алла Довлатова в социальной сети Instagram обвинила супругу легендарного актера Николая Караченцова Людмилу в роковой аварии, в ходе которой артист серьезно пострадал.

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