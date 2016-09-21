Специалисты выяснили, чего боятся россияне

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос с целью выявить главные страхи граждан России. Согласно его результатам, россияне больше всего боятся возможной войны. Именно усиление напряженности между странами вызывает у граждан наибольшие опасения.

На втором месте среди страхов - повышение цен на товары первой необходимости. Также беспокоит россиян и криминогенная обстановка в стране, однако по сравнению с результатами предыдущего опроса этот показатель снизился на два пункта.

Однако специалисты отметили, что на спад пошел уровень страхов, связанных с экономической ситуацией в стране, а также со здоровьем и стихийными бедствиями. Конфликты в семье занимают самую нижнюю строчку в списке страхов.