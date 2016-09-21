Фонд ЖКХ отмечает возросший уровень осведомленности граждан о проводимой реформе

Были опубликованы результаты социологического исследования, целью которых являлось изучение уровня осведомленности граждан о жилищно-коммунальной реформе.

В исследовании, которое проводилось в сентябре текущего года, приняли участие более полутора тысяч граждан из ста тридцати городов сорока шести регионов России. Опрос показал, что уровень осведомленности граждан о реформе ЖКХ вырос на три процента за последние три месяца. Традиционно наибольшую осведомленность показали участники исследования, возраст которых превышает 45 лет. Однако специалисты отмечают существенно повысившийся уровень осведомленности граждан в возрасте от 18 до 24 лет.

Согласно результатам исследования, наибольшую активность в участии в реформе демонстрируют граждане с высшим или неоконченным высшим образованием. Также 18% опрошенных отметили возросшее качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня