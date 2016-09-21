Сегодня стало известно, что московские таксисты планируют объявить забастовку в связи со снижением тарифов онлайн-сервиса "Яндекс. Такси".

Предполагается, что протестная акция будет длиться три дня. Как сообщает в среду, 21 сентября, радиостанция «Говорит Москва», водители предлагают всем желающим присоединиться к бойкоту Яндекс-заказов 23–26 сентября и не работать с сервисом "Яндекс. Такси" в эти дни. "Иначе останемся без работы и без штанов. Бойкот "Яндексу"!" — заявили таксисты.

Водители такси полагают, что снижение стоимости поездок в рамках вышеуказанного сервиса неизбежно приведет к несправедливой конкуренции.

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