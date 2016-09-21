В школьную программу вновь включат астрономию

В скором времени в школьную программу вернется астрономия как отдельный предмет.

С данной инициативой выступила глава Минобрнауки Российской Федерации Ольга Васильева, которая отметила, что возврат будет точно. Данное заявление министр сделала в рамках пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Руководитель департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки Анастасия Зырянова заметила, что астрономия исчезла из базисного плана школьной программы еще в 1991 году, но все же остались астрономические кружки. Кроме того, ряд учебных заведений включил астрономию в занятия по физике.

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