У жительницы Петрозаводска в Финляндии изъяли троих детей

Из семьи жительницы города Петрозаводска, в данный момент временно работающей в Финляндии, по решению финских властей были изъяты трое детей. Российское Министерство иностранных дел разбирается в обстоятельствах произошедшего.

И сама женщина, и ее дети имеют российское гражданство. В настоящее время девочка десяти лет, а также пятилетние мальчик и девочка находятся в приюте. Как сообщается, основанием для изъятия послужило поступившее сообщение о том, что мать применила к детям физическое воздействие - шлепнула одного из них.

Женщина обратилась за помощью к российским дипломатам и правительству РФ.

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