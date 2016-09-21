СМИ: ведомства обсуждают возможность дешифровки траффика российских пользователей

ФСБ, Минкомсвязь и Минкомторг приступили к обсуждению возможных способов расшифровки траффика российских интернет-пользователей в режиме реального времени. Об этом сообщили ряд российских СМИ.

По данным изданий, ФСБ выступило с предложением расшифровать весь траффик,чтобы проводить анализ по заданным параметрам, ориентируясь на ключевые слова. В свою очередь, ведомства настаивают на расшифровке траффика не всех пользователей, а только тех, кто привлечет внимание сотрудников правоохранительных органов.

Обсуждается вариант установки специального оборудования, которое будет перехватывать и расшифровывать траффик в том случае, если пользователь заходит на сайт, не являющийся организатором хранения информации. Напомним, согласно “закону Яровой”, социальные сети и почтовые сервисы обязаны хранить информацию о содержании переписки и сдать ФСБ ключи шифрования.

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