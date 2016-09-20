Почти треть миллиона российских пенсионеров остались без разовых выплат

Без единовременных выплат остались порядка 300 тыс. российских пенсионеров, постоянно проживающих за границей. Они не получили 5 тыс. руб., которыми правительство заменило повторную индексацию пенсий.

Юристы считают, что такая ситуация может стать поводом для жалобы в Конституционный суд.

В законопроекте российского правительства было сказано, что право на единовременную пенсионную выплату в 5 тыс. руб. получат только «лица, постоянно проживающие на территории России», получающие пенсию от Пенсионного фонда РФ по состоянию на 31 декабря 2016 года. Таким образом, россияне, постоянно проживающие за рубежом и получавшие российскую пенсию, остались без данной компенсации, пишет «РБК».

Пенсионный фонд Росси выплачивает пенсии по более чем 288 тысячам адресов за рубежом. Право получать российскую пенсию сохранили те, кто уехал из России, но российское гражданство сохранил – таким было решение Конституционного суда от 1998 года.

Специалисты подсчитали: государство «сэкономит» на таком отказе 1,44 млрд рублей.