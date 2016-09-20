Лестница ценой в полтора миллиарда

15 сентября страну облетели фотографии Владимира Путина и Дмитрия Медведева, спускающихся по ступеням Большой Митридатской лестницы. Проводя в Керчи президиум Госсовета по вопросам развития транспортной системы юга России, президент внезапно (или ожидаемо?) оказался именно здесь.

Большая Митридатская лестница - одна из самых известных достопримечательностей и наиболее острых проблем для Керчи. Более года памятник архитектуры находится в аварийном состоянии. Его восстановление требует суммы, превышающей половину городского бюджета.

Лестница ведет к наивысшей точке города - вершине горы Митридат, на которой возвышаются Вечный огонь и Обелиск Славы. Нижняя, старинная часть Митридатской лестницы построена по проекту итальянского архитектора Дигби, который украсил ее скульптурами и вазами. В Крымскую войну лестницу повредили при обстреле города с кораблей англо-французской эскадры. Разрушения она получила и в годы Великой Отечественной. После войны памятник восстановили. Керченский скульптор Роман Сердюк сделал невероятное - воссоздал каменные скульптуры по остаткам найденных в земле изваяний.

Сейчас Митридатская лестница насчитывает 423 ступени, достигая высоты 90 метров над уровнем моря.

К лету прошлого года на одном из лестничных маршей появился разлом, который грозил обрушением пролета. В арочном помещении, которое находилось под ним, треснул каменный свод. В результате просела смотровая площадка, наклонилась внешняя стена.

Трещина в конструкции расширялась быстро – коммунальщики замеряли каждый день. Чтобы избежать случайных жертв, проход к опасному участку загородили плитами.

Вечером 26 июня 2015 года ожидаемое произошло - аварийный лестничный марш рухнул. К счастью, никто при этом не пострадал.

Как отмечают специалисты, причина разрушения – оползень, в зоне которого находится "визитная карточка" города. Ни при строительстве лестницы, ни во время ремонтных работ не предусмотрели стоков. Лишь в В 80-е годы был выполнен проект противооползневых работ, однако и он реализован не был.

Больше денег на эти цели для Керчи не выделяли – ни при Советском Союзе, ни при Украине. В течение многих лет склоны горы подвергались воздействию влаги, которая и привела к фатальным для памятника последствиям.

Разрушение Митридатской лестницы тяжело воспринимают и жители, и гости города. По ней проходит ежегодное факельное шествие ко Дню Победы, в котором участвуют тысячи людей. Каждый из туристов, приезжающих в Керчь, считает своим долгом подняться на Митридат - с него открывается потрясающий вид на город, Керченский пролив и строящийся мост.

В зону оползня попал не только рухнувший участок лестницы. При внимательном осмотре видно, что ее целостность нарушена во многих местах. С южной стороны каменные ограждения отошли от основной конструкции.

Оползень затронул и Обелиск Славы на вершине горы Митридат. Его каменная стела высотой 24 метра построена в августе 1944 года. Это первый памятник на территории СССР, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Внимательные керчане замечают: стела начала немного выгибаться в одну сторону. Оползень постепенно делает свое дело.

Переговоры о реконструкции лестницы ведутся давно, но упираются в целый ряд проблем. Объект этот - памятник архитектурного наследия, и восстановлен он может быть лишь по проекту, согласованному с Госкомитетом Республики Крым по охране культурного наследия. Но не только в этом основная трудность. Главное – на реконструкцию нужны деньги, которых нет ни в городском бюджете, ни в бюджете Республики Крым.

Не так давно городу выделили 15,6 миллионов рублей. На них решили сделать первичный проект противоаварийных работ и укрепить наиболее поврежденный участок лестницы, чтобы разрушение не продолжалось.

Но создание проекта реконструкции, отведение воды с горы и полное восстановление Митридатской лестницы в первоначальном виде требует, конечно, более серьезных затрат.

15 сентября Керчь посетили Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Осматривая лестницу, президент оценил красоту архитектурного комплекса и спросил, сколько потребуется на его ремонт. Сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника озвучили цифру, названную проектировщиками – 1,2 миллиарда рублей.

Президент отметил, что этой суммы будет недостаточно для проведения работ и пообещал увеличить ее на 300 миллионов.

У Митридатской лестницы, наконец, появилась надежда на восстановление.

Учитывая год ожиданий, жители Керчи любые обещания по поводу лестницы воспринимают с сомнением. Но Путину верят. Поэтому, затаив дыхание, город ждет, когда слова президента обратятся в технику, стройматериалы и людей с инструментами, которые, наконец, появятся у подножия Митридата.

Ведь лестница – это символ. А символы зачастую важнее дорог и текущих крыш.

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