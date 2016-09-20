Таксидермист из Новой Зеландии сшила сумочку из трупа кошки

На аукционе в Новой Зеландии произошел скандал из-за дамской сумочки ручной работы. Клатч сшил из кошачьей шкуры известный в стране таксидермист Клер Хоббс, а стоил аксессуар от 1400 долларов.

Зоозащитников возмутила, конечно, не цена сумочки, а то, что в описании коллекции, частью которой и была сумочка с головой кошки, было указано, что для работ ни одно животное убито не было. Автор работы пояснил, что сумочку сшил из трупа животного, - это-то и возмутило зоозащитников, передает «Лента.ru». Сумочка из кошки выполнена с высоким мастерством: голова животного глядит на потенциальную хозяйку искусственными глазами…

Использовать своих питомцев для создания сумочек ранее предлагала американка Данелле Герман, но она создавала аксессуары из состриженной шерсти животных.