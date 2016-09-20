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Фонд реформирования ЖКХ докладывает: более половины граждан из аварийного жилья расселено

20 сентября 2016, 18:04 [ «АН-онлайн» ]

Фонд реформирования ЖКХ докладывает: более половины граждан из аварийного жилья расселено
globallookpress.com

По отчетности субъектов России на 1 сентября 2016 года, опубликованной на сайте Фонда ЖКХ reformagkh.ru в разделе «Переселение граждан из аварийного жилья», более половины работы уже проделано.

Программа по переселению граждан из ветхого жилья реализуется по Указу Президента РФ №600 от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Согласно указа, до 2017 года необходимо переселить 733,23 тыс. человек из аварийного жилья площадью 11,4 млн. кв. м., из которых с участием средств Фонда ЖКХ подлежит расселению 10,09 млн. кв.м.

На сегодня, начиная с 2014 года и по 1 сентября 2016 года уже 398,32 тыс. человек уже переехали из аварийного жилья площадью 6,19 млн. кв. м. в новые квартиры, а это -  54,32 % от общего количества граждан, подлежащих переселению.

Для полного завершения программы до 31 декабря 2017 года предстоит переселить 334,91 тыс. человек, которые проживают в аварийных домах общей площадью 5,21 млн. кв. м.

Сообщается, что программа по переселению из ветхого жилья выполнена в полном объеме в Республике Ингушетия, Калининградской области, Московской области, городах Москве и Санкт-Петербурге и в Ненецком автономном округе.

 «Горячая линия» Фонда ЖКХ: 8-800-700-89-89, с 7:00 до 18:00 по будням, все звонки по России бесплатно.

 

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