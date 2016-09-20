Девочку, спасшую детей на Сямозере в Карелии, наградил Владимир Путин

Во вторник, 20 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому девочка по имени Юлия Король, спасшая во время шторма на Сямозере в Карелии детей, награждается медалью.

Как сообщается сегодня на официальном портале правовой информации, Путин удостоил девочку медалью "За спасение погибавших". Король 18 июня этого года спасла несколько человек во время шторма на Сямозере в Карелии. Президент России отметил смелые и решительные действия девочки при спасении людей в экстремальных условиях.

Напомним, в результате трагедии летом текущего года погибли четырнадцать детей в возрасте 12-13 лет. Туристическая группа, попавшая в шторм, состояла из 51 человека.

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