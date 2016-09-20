Тринадцать преподавателей РГГУ подали заявление об уходе

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Россия оплатила WADA отстранение своих спортсменов от Олимпиады
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Экономист: повышение НДС негативно скажется на доходах населения
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Челябинская область организует прямые поставки зернобобовых в Китай
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Мусоровоз опрокинулся в Москве и засыпал дорогу содержимым
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Правительство РФ объявило гонорары паралимпийцев
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Дмитрий Медведев встретился с сыном Фиделя Кастро в Москве
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Песков прокомментировал предложение Минфина повысить страховые взносы
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Бывший участник телешоу "Дом-2" задержан в Москве
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Охотник на Ямале перепутал рыбака с белкой и убил его
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Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру на борту самолета, летевшего в США
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Водитель маршрутки избил девочку из-за разговора по телефону
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Завершился 7-й тур РФПЛ
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Вылетевший в Москву из Норильска Boeing вернулся в аэропорт из-за неисправности
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Россияне с лишним весом дорого обходятся страховщикам
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ЦБ заставит бюджетников пользоваться национальной картой «Мир»
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Овечкин призвал не "ловить звезду" после победы над командой Северной Америки
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В Туве 3-летний ребенок пропал из двора частного дома
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В Казахстане в ДТП погибли шесть человек, в том числе маленький ребенок