Тринадцать преподавателей РГГУ подали заявление об уходе

Тринадцать преподавателей Института психологии РГГУ во вторник, 20 сентября, подали заявление об уходе.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза, отметив, что в настоящий момент подписаны уже четыре из них. Как отмечает РИА "Новости", руководство учебного заведения не комментирует сведения из источников, которые якобы близки к РГГУ, а также перепосты из Facebook.

Напомним, ранее в СМИ сообщили о том, что из Института психологии якобы уволился 21 преподаватель. Причиной названо несогласие педагогов с руководством РГГУ.

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