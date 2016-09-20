МВД сокращают на 10 процентов

На 163000 человек поредеют ряды МВД России в октябре этого года. Президент Путин подписал указ о сокращении штата структуры без учёта персонала по обслуживанию и охране зданий до 904871 человека.

Предполагается, что только в центральном аппарате руководства МВД численность сотрудников уменьшится на 760 человек, включая должность одного из заместителей министра ведомства: их останется только шесть. В целом штат будет сокращён примерно на 10% относительно утверждённого указами президента от 5 мая 2014 года и увеличенного всего два месяца назад на 64,5 тысячи человек. Последнее изменение связывали с переводом в структуру МВД сотрудников ФМС и ФСКН: самостоятельность этих ведомств была упразднена в апреле. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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