Тот, кто хоть раз лежал в стационаре, знает, как долго тянуться в больнице дни. Поэтому сотрудники медучереждений - особенно там, где есть детские отделения — стараются собрать небольшую библиотеку.

Книги не только позволяют скоротать время в очереди и во время процедур, главное — они отвлекают от невеселых мыслей и позволяют отправиться в путешествие, даже если ты пока прикован к больничной койке.

Издательский дом «Аргументы недели» уже шестой год подряд проводит всероссийскую акцию «Подарим детям мир знаний», целью которой - познакомить подрастающее поколение с «золотым фондом» мировой художественной литературы.

В 2014 году к акции присоединилась компания «Ростелеком». В Кировской области за 3 года участия в проекте воспитанникам более 120 детских учреждений было подарено 14 тысяч книг. В этом году «Аргументы недели. Вятка» и кировский филиал ПАО «Ростелеком» решили передать 3 комплекта книг детской областной больнице.

Здесь в каждом отделении есть своя небольшая библиотека. «Дети рады отвлечься, - говорит старший воспитатель офтальмологического отделения Кировской областной детской больницы Эльвина Смоленцева. - Ребята читают сами или просят мам». В небольшой библиотеке отделения, которая умещается в одном шкафу, в основном литература для самых маленьких. «Аргументы недели» и «Ростелеком» пополнили больничную библиотеку книгами Марка Твена, Даниэля Дефо и Роберта Льюиса Стивенсона — чтением для более взрослых ребят.

Среди произведений такие издания классиков приключенческого жанра, как «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Приключения Тома Сойера», «Черная стрела», «Принц и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», «Приключения Гекльберри Финна».

«Таких книг у нас еще нет, и мы рады, что они появились, - улыбается Эльвира Геннадьевна. - Ведь эти все писатели включены в школьную программу, а значит, у ребят появилась возможность совмещать приятное с полезным. Большое спасибо. Считаю, что чтение хороших добрых произведений способствует лечению и выздоровлению!»

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