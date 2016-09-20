«Газпром» грозит перекрыть газ трем городам в Ростовской области

Корпорация «Газпром» 20 сентября может перекрыть поставки газа сразу в несколько городов Ростовской области. О том, что поставки "голубого топлива" перекроют пяти теплоснабжающим организациям в Ростовской области и городам Таганрогу, Новочеркасску и Азову, на своей странице в социальной сети сообщил гендиректор «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

По словам Ревенко, суммарный долг компаний «Газпрому» составляет около 250 млн рублей. Он отметил, что со всеми организациями были предварительно подписаны протоколы, в которых оговорены сроки погашения долгов. Но сроки эти не выполнялись.

В мэрии Новочеркасска сообщили, что «Газпром» не станет отключать жилые дома и социальные объекты от теплоснабжения. В горадминистрации пояснили, что поставщики не могут прекратить или сократить подачу газа в котельные, поскольку это противоречит предписанию Федеральной антимонопольной службы.

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