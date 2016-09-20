Руководство социальной сети "ВКонтакте" создало на сайте новую, необычную функцию.

Теперь пользователи "ВКонтакте" смогут отправлять друг другу деньги - их будут списывать с банковской карты отправителя. Средства можно отправить, открыв диалог с получателем. Затем следует выбрать в меню вложений позицию "Деньги", ввести сумму, написать комментарий и указать номер своей банковской карты.

Держателям карт Visa придется заплатить комиссию в размере 1%, а списание с MasterCard и Maestro до начала будущего года будет осуществляться бесплатно, пишет "Российская газета".

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