Медведев объявил благодарность главе Минздрава Скворцовой

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность министру здравоохранения Веронике Скворцовой "за заслуги в области охраны здоровья населения". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Во вторник, 20 сентября, глава Минздрава направлялась из Москвы в Нью-Йорк на специальное совещание в рамках Генассамблеи ООН по вопросу борьбы с устойчивостью к антибиотикам. Неожиданно одной пассажирке стало плохо. Очевидцы рассказали, что женщина сильно побледнела и лишилась сознания.

Бортпроводники спросили пассажиров, есть ли на борту врач, способный оказать первую помощь. К заболевшей женщине быстро подошла Вероника Скворцова со своей командой. Со слов свидетелей инцидента, глава Минздрава слушала больную стетоскопом и щупала пульс, после чего женщине была оказана первая помощь.



Женщина пришла в сознание, но самолет все равно совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге.

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