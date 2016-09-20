На таможне в Шереметьево задержали первую партию iPhone 7

Одну из первых партий нового смартфона от компании Apple iPhone 7 задержали на таможне в московском аэропорту Шереметьево.

Гражданин России незаконно пытался провезти 43 незадекларированных гаджета iPhone 7 и iPhone 7 Plus из Гонконга. Пассажир объяснил таможенникам, что решил привезти все эти смартфоны исключительно для личного пользования. У мужчины не было документов, подтверждающих стоимость устройств, вследствие чего было принято решение отправить их на экспертизу, сообщает РЕН ТВ.

В настоящий момент не уточняется, вернут ли россиянину гаджеты, которые он приобрел в Гонконге.

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