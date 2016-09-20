Фотокамеру вернули через три года со дна Байкала

Чудесное возвращение фотоаппарата с глубин Байкала произошло в селе Осы Иркутской области. Местный аквалангист Алексей Васьков нашёл его на дне озера и вернул владельцам со всеми сохранившимися фотографиями.

За несколько лет, проведенных в воде, камера покрылась мхом и илом, о работоспособности нечего и говорить. Однако карта памяти чудом уцелела, и дайвер по снимку, на котором девочка держала в руках грамоту, выяснил её имя и фамилию. Затем мужчина вышел и на хозяев камеры, уронивших её случайно в воду во время катания на лодке.

Как рассказали журналистам родители девочки Сони, она больше всех расстроилась тогда из-за потери любимой игрушки. «Чтобы утешить, сказали, мол, это рыбки забрали, поиграют и вернут. Не соврали, получается», - поделились родители.

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