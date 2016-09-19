Twitter отменил свой 140-символьный лимит

Сеть микроблогов Twitter ослабила ограничения, накладываемые на длину одного сообщения. Сервис перестанет учитывать в лимите любые медиаприложения, в том числе фото, видео, анимированные GIF-файлы.

Теперь посты могут стать длиннее на полсотни знаков.

«Таким образом, у пользователей появится еще больше возможностей для самовыражения и общения друг с другом», — следует из сообщения Twitter.

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