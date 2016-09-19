Приморские школы заработали после наводнения

Сегодня в школах Приморского края стартовал учебный год. Из-за паводка около 13 тысяч подростков получили дополнительный отдых. Учеба была приостановлена в 65 школах. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Олеся Куватова.

«У детей из подтопленных районов Приморья наконец начался учебный год. По этому случаю сегодня во всех школах прошла торжественная линейка. Перед открытием абсолютно все учреждения посетила Специальная межведомственная комиссия», — сообщила журналист.

Корреспондент рассказала, что одна школа в поселке Светлом была сильно повреждена во время тайфуна и не подлежит ремонту. По поручению губернатора Приморья на этом месте будет построено новое здание. А пока 95 учеников этой школы будут ходить на занятия в здание местного детского сада.

«В пострадавших от наводнения школах сделан ремонт и проведена дезинфекция помещений. Также все учебные заведения обеспечены бутилированной водой, пока водопроводная не станет вновь пригодной для употребления в пищу», — добавила Куватова.

Кроме того, сейчас идет ремонт детских садов. Их откроют в середине сентября.