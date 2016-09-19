«Ночь открытых выборов» собрала на набережной Волгограда всего несколько человек

На верхней террасе Центральной набережной Волгограда работала площадка «Ночь открытых выборов», которая призвана была показать максимальную прозрачность выборного процесса в регионе. На площадке был установлен большой экран. На него выводились кадры с камер, установленных на избирательных участках области, а также показатели явки избирателей.

Новая и интересная идея, можно было бы сказать. Но вот только не совсем понятно для кого работала данная площадка – у экрана собралось порядка 20 человек. Больше половина из них – журналисты. В целом «ажиотаж» на площадке «Ночь открытых выборов» отражает интерес волгоградцев к выборному процессу – к 18.00 18 сентября проголосовало меньше 38% избирателей региона. В 2011 году на это время явка была – 47%.



Самыми сознательными в регионе являются жители Алексеевского района. Здесь проголосовало более 62% избирателей. Также в лидерах Новониколаевский (55%) и Нехаевский (53%) районы. В других сельских районов цифры тоже высокие. Гораздо хуже дело обстоит с жителями областного центра. До избирательных участков дошло чуть более 30% процентов избирателей.



По словам председателя избирательной комиссии Волгоградской области Геннадия Шайхуллина, серьезных замечаний на выборах пока не было. Поступило всего порядка 10 заявлений от партий и кандидатов о нарушениях. Также своим мнением о проходящих выборах поделились члены клуба экспертов «Нижнее Поволжье». По мнению Андрея Серенко, итоги выборов по региону будут мало отличаться от общей ситуации по стране.



- Сейчас скорее идет речь о том, кто займет второе место, - отметил Андрей Николаевич. – Так как видимых конкурентов у «мейнстрим» партии пока не видно. И главная партия должна набрать не менее 50%.



С Андреем Серенко согласились остальные эксперты. Они лишь отметили надежду, что вновь избранные депутаты будут чаще вспоминать о регионе.

по сообщению портала "ВОЛГА-КАСПИЙ" 18.09.16