Кадыров с копьем и в доспехах поздравлял чеченских женщин

Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Instagram видео с торжественного приема в честь Дня чеченской женщины, на который он пришел в костюме русского богатыря.

Мероприятие прошло в грозненском дворце «Сафия». Торжественный прием посетили известные женщины республики, а также несколько сотен девушек из местных творческих коллективов.

Кадыров появился на мероприятии в доспехах — шлеме, латах, с мечом и копьем. В Instagram и.о. главы Чечни размещено видео.

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