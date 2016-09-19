МТС поможет туристам в сочинском Дендрарии стать самостоятельней

МТС сообщает о разработке новой версии мобильного приложения «Дендрарий-гид» для посетителей одного из самых популярных парков России. Обновленный сервис, помимо полной информации о парке, теперь включает услуги геопозиционирования, а также объекты безмаркерной дополненной реальности.

Благодаря виртуальной карте посетители парка теперь могут самостоятельно ориентироваться на территории нижнего и верхнего отделов Дендрария, получать подсказки о ближайших к ним достопримечательностям и объектам парка, в том числе подземным переходам, питьевым фонтанам, станциям канатной дороги. Пользователи могут самостоятельно выбирать экскурсии с заранее известной тематикой и перечнем объектов. Всю информацию можно получать как в текстовом, так и аудио режиме.

В приложении «Дендрарий-гид» МТС впервые использовала технологию безмаркерной дополненной реальности для возможности фотографироваться с виртуальными животными. Теперь в парке «обитают» 28 разных видов животных, в том числе динозавры. Во время прогулки по парку с работающим приложением турист будет получать push-уведомления об их местонахождении. Все образы животных подвижны и прорисованы в 3D, что позволяет делать фото с ними в максимально реалистичной манере. Полученные фото можно сохранить в телефоне или планшете, а также поделиться ими в социальных сетях.

В обновленном приложении также появилась история парка и его возникновения, контактная информация, которая содержит часы работы, правила посещения, стоимость билетов для туристов. Кроме того, МТС обновила информационные таблички с QR-кодами, которые позволяют пользователям приложений получать текстовое описание с фото каждого конкретного растения на экран своего мобильного устройства.

«Сочи сегодня становится крупнейшим центром российского туризма, он очень изменил свой облик за последние годы. Интерес к кубанским курортам растет, и мы бы хотели быть полезны тем отдыхающим, которые стремятся узнать о Сочи и его достопримечательностях как можно больше.

За последний год МТС построила самую масштабную 4G-сеть в регионе, и Сочи мы уделили особое внимание. Скоростной мобильной сетью охвачены не только крупные и наиболее популярные населенные пункты этого района, но и небольшие поселки – Якорная щель, Лоо, Кудепста и другие. Сочи традиционно относится к территориям с высоким трафиком потребления мобильного интернета, поэтому дня нас важно, чтобы наши абоненты чувствовали себя в нашей сети комфортно и использовали возможности новых технологий с максимальной пользой», - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

«Сотрудничество с МТС позволило нам получить уникальный для посетителей парков России сервис. Это не просто удобно и современно, это совершенно новый формат знакомства с достопримечательностями, удивительным растительным миром, собранным нами из разных уголков планеты. Мы рады, что можем познакомить, например, молодежь или детей с Дендрарием, обращаясь к ним на привычном этой аудитории языке, - с помощью интернета. Теперь совершенно точно можно сказать, что наш парк – это место, куда надо приходить всей семьей, потому что даже для самых маленьких есть свои развлечения – искать виртуальных животных. Хотя эта функция приложения вызывает однозначный восторг не только у малышей. Мы благодарны компании за социальную поддержку и участие в развитии культурного наследия города», отметил начальник управления паркового хозяйства ФГБУ «Сочинский национальный парк» Денис Рыльцев.

Для того, чтобы воспользоваться приложением, необходимо скачать его в магазинах AppStore или Play Mаркет. Приложение бесплатное, абонент оплачивает только интернет-трафик при скачивании и

последующем использовании продукта в соответствии со своим тарифным планом. «Дендрарий-гид» подходит для всех устройств с операционной системой IOS от версии 8.1, а также Android от 4.2.

История проекта

МТС разработала и запустила приложение «Дендрарий-гид» впервые в 2013 году в канун проведения Олимпиады в Сочи. Первоначально приложение работало только на территории парка, так как для получения информации использовались маркеры с информацией о растениях и животных, установленные в виде специальных табличек. Сегодня получить полную информацию о парке, провести дистанционное путешествие по основным маршрутам и даже сфотографироваться с животными можно в любой точке страны, где есть мобильная сеть.