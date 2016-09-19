Кировские пенсионеры уходят по грибы и теряются в лесах

За минувшие выходные сотрудники органов два раза выезжали искать заблудившихся грибников. Ни 72-летняя жительница Орловского района, ни 72-летний кировский пенсионер не догадались взять с собой сотовые.

Но женщина хотя бы догадалась оставить дома записку с указанием места, где она собирается искать грибы. В прошлую субботу, в 10 часов вечера в полицию обратился ее встревоженный сын: мать ушла в лес около деревни Исуповы Орловского района и не вернулась.

Полицейские начали незамедлительно прочесывать лес. В 4 часа утра они встретили пенсионерку, которая смогла сориентироваться в лесу и уже шла в направлении домой.

18 сентября в полицию пришла жена ушедшего на тихую охоту мужа. По ее словам, мужчина уехал 17 сентября со знакомыми по грибы в Орловский район и пропал. Выяснилось, что он и его товарища решили разделиться в районе деревни Епиховщина. 72-летний пенсионер прошел пешком 15 км, ночевать ему пришлось в лесу. На следующий день грибнику все-таки посчастливилось выйти к одному из населенных пунктов района.

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