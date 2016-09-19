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//Общество

Захарченко теперь не смешно, его перевели в "Лефортово"

19 сентября 2016, 15:19 [ «АН-онлайн» ]

Захарченко теперь не смешно, его перевели в "Лефортово"
фото: globallookpress.com

Задержанный по обвинению в коррупции полковник МВД России Дмитрий Захарченко переведен из изолятора временного содержания на Петровке, 38 в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил его адвокат Юрий Новиков.

Как рассказала зампред столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, Захарченко опасается перевода. Он боится всего, даже на случай, если ему изменят меру пресечения на домашний арест, полковник просил свою жену установить в доме видеонаблюдение, сообщает РИА Новости.

Напомним, в московской квартире сестры Дмитрия Захарченко при обыске была обнаружена крупная сумма в наличной валюте. Полковник заявил, что изъятые 8,5 миллиарда рублей - не его. Захарченко предположил, что деньги принадлежат его сводной сестре. К слову, для вывоза одной тонны двухсот килограммов денег понадобился грузовик. Фотографии найденного у полковника Захарченко были опубликованы. На счетах семьи Захарченко в швейцарских банках обнаружены сотни миллионов евро.

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