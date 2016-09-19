Крымчане проголосовали за партию власти по привычке – политолог

Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал итоги выборов в Госдуму в Республике Крым и Севастополе, по результатам которых уверенную победу одержала партия «Единая Россия».

Как отметил эксперт в разговоре с «АН-Крым», успех партии власти на полуострове не удивителен. По мнению Джараллы, крымчане еще с украинского периода привыкли голосовать за доминирующую политическую силу. Кроме того, считает политолог, жители региона отдали предпочтение «Единой России» потому, что она ассоциируется с теми переменами, которые за два года произошли в Крыме.

По последним официальным данным, за «ЕР» в Республике Крым и Севастополе проголосовали более половины избирателей, пришедших на участки.

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