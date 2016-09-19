Кировчанин будет вести программу «Двойные стандарты» на НТВ

Оппонировать бывшему кировскому телеведущему Андрею Самарцеву будет Ирина Шихман. Молодые люди будут обсуждать в эфире острые вопросы, причем каждый из них будет придерживаться противоположной точки зрения.

В конце программы, по замыслу продюсером, ведущие должны придти к некому общему итогу и найти компромисс. Премьера программы состоялась в прошлую субботу, 17 сентября.

Отметим, что Андрей Самарцев начинал свою карьеру на кировском телевидении: в начале он работал Первом городском канале, затем перешел на СТС-Киров. В Москве телеведущий одно время работал в составе редакционной группы «Историй в деталях» на СТС, затем перешел на НТВ.

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