Известный блогер Антон Носик может сесть в колонию на два года за размещение в интернете экстремистских материалов.

В понедельник, 19 сентября, об этом сообщил прокурор в Пресненском суде Москвы, где сегодня проходят прения сторон по данному уголовному делу. Как сообщает ТАСС, Антон Носик свою вину не признает, он считает, что максимальное наказание, которое может ему грозить - это штраф в размере 180 тыс. рублей.

Отметим, что блогер, который обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", в настоящий момент находится под подпиской о невыезде.

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