Кировчане проголосуют, как называть сквер на углу Профсоюзной и Карла Маркса

Пока у него нет названия. В кировскую администрацию обращаются неравнодушные жители города со своими предложениями. Изумрудный, Луковицкий, Богословский — всего в мэрию поступило 60 названий для сквера.

Причем горожане не просто предлагают свои варианты, но и объясняют почему они хотят его так назвать. Например, Кузнецкий — потому что в сквере установлен памятник труженикам тыла, а они были кузнецами Победы.

Условно все названия делятся на две группы. Первая — военно-патриотическая. Есть предложение назвать новое место отдыха кировчан сквером Ополчения, сквером Памяти, сквером Единства или Поклонным сквером.

Вторая группа — поэтически-романтическая: сквер Романтики, поэта Николая Заболотского, Осенний.

Администрацией города Кирова было принято решение вынести на голосование 5 самых распространенных названий: сквер Трудовой доблести, Трудовой славы, Памяти, Ветеранов и Октябрьский сквер. Отдать свой голос за понравившееся название можно будет с 20 по 30 сентября на интернет-сайте горадминистрации.

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