В Дагестане на разгромленном избирательном участке отменили результаты выборов

Результаты выборов на разгромленном избирательном участке №1669 в селе Гоцатль, Хунзахский район Дагестана, были отменены.

О данном решении в понедельник, 19 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, которая отметила, что в ходе драки был сломан стационарный ящик для голосования, а также порваны и разбросаны бюллетени. Согласно данным ТАСС, результат решения избирателей на этом участке определить не представляется возможным. Памфилова заметила, что людей ничто не остановит, когда они возмущаются, видя очевидную несправедливость - поэтому не стоит говорить, что народ в России запуганный и всего боится.

Напомним, 18 сентября участок в Дагестане был разгромлен группой людей, которая заподозрила членов избирательной комиссии в массовом вбросе бюллетеней в пользу одного из кандидатов.

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