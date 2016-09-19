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Заведено уголовное дело на секретаря ростовской УИК, вбросившую бюллетени

19 сентября 2016, 11:57 [ «АН-онлайн» ]

Заведено уголовное дело на секретаря ростовской УИК, вбросившую бюллетени
Фото: globallookpress.com

На секретаря ростовской избирательной комиссии заведено уголовное дело.  Об этом заявила Элла Панфилова, занимающая пост главы Центризбиркома.

По сообщению Панфиловой, секретарем был произведен вброс бюллетеней для голосования. При этом не уточняется, на каком именно участке произошло нарушение, однако ранее на YouTube появилась видеозапись, запечатлевшая момент вброса в Ростове-на-Дону.

Ранее Центризбирком сообщал, что всего было зафиксировано три случая таких нарушений в трех российских регионах. Итоги голосования на этих участках будут отменены.

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