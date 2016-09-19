Поздно вечером после окончания выборов в Санкт-Петербурге активисты незарегистрированной партии “Другая Россия” пришли к зданию украинского консульства и бросили в него банки с краской.

Сотрудники полиции задержали двоих участников акции. Как сообщает Life, таким образом активисты хотели ответить на действия украинских радикалов, которые сожгли российский флаг, а также блокировали вход в здание российского посольства в Киеве и нападали на россиян, пришедших на выборы. Ранее неоднократно сообщалось о многочисленных попытках срыва выборов на украинской территории.

В данный момент один из участников акции в Санкт-Петербурге отпущен на свободу, другому грозит наказание за административное правонарушение.

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