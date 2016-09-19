Бывший охранник Владимира Путина стал губернатором

Бывший охранник президента России Владимира Путина Александр Дюмин стал губернатором Тульской области.

После подсчета 100% протоколов на выборах выяснилось, что Дюмин значительно опередил своих оппонентов, набрав 84,17% голосов избирателей. Второе место занял член партии КПРФ Олег Лебедев, получивший 7,53% голосов, а на третьем оказался Олег Веселов из партии "Коммунисты России" с 3,41% голосов, сообщают в ЦИК Тульской области.

Отмечается, что явка в регионе в рамках вчерашних выборов составила 45,5%. Уточняется, что с 24 декабря по 2 февраля Дюмин занимал пост заместителя министра обороны.

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