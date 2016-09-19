Нерпенок Крошик не захотел стать диким и свободным

Нерпенок был найден рыбаками в Волховском районе Ленобласти. Малышу было около двух недель, его вес составлял 4 кг. Было принято решение поместить малютку в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино.

Благодаря усилиям зоологов и уникальным возможностям Центра нерпенок, названный Крошиком, подрос и окреп. Специалисты Центра до последнего надеялись, что их пациент сможет начать самостоятельную жизнь. Для этого ему было необходимо отвыкнуть от людей и понять, что они могут быть источником опасности.

30 августа во время выпуска животных на острове Валаам зоологи попытались выпустить Крошика в его родной водоем Ладожское озеро. Однако малыш, покинув клетку и немного поплавав в воде, решил вернуться к своим "приемным родителям". Крошик до сих пор слишком привязан к ним и, чтобы стать независимым и диким животным, ему придется остаться в питерском Центре реабилитации еще на один сезон. Уж очень ему понравился Петербург.

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