Названо имя нового куратора Госдумы

Утром в понедельник, 19 сентября, стало известно, что у Государственной Думы России появился новый куратор в администрации президента страны.

Согласно последним данным, им стал Сергей Смирнов, который заменил на должности куратора Госдумы Радия Хабирова. Как сообщает РБК, ссылаясь на источник, близкий к руководству нижней палаты, Смирнов трижды был избран муниципальным депутатом в районе Лианозово, а позднее перешел в исполнительную власть, став руководителем центра социальной активности "Молодые москвичи", который относится к департаменту семейной и молодежной политики столицы. Кроме того, Смирнов активно участвовал в делах молодежной политики в Западном и Новомосковском административных кругах Москвы.

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