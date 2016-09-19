По результатам обработки 80% бюллетеней КПРФ выходит на второе место

ЦИК обработал восемьдесят процентов бюллетеней. По результатам лидирует по-прежнему “Единая Россия”, у которой в данный момент более пятидесяти четырех процентов голосов. Второе место занимает КПРФ, у которой тринадцать с половиной процентов голосов.

ЛДПР отстает всего на две десятых процента. “Справедливая Россия” набирает чуть более шести процентов. Остальные партии не смогли набрать необходимое количество голосов, чтобы преодолеть установленный барьер в пять процентов.

По одномандатным округам в Думу могут попасть представители лидирующей четверки партий, а также кандидаты от “Родины”, “Гражданской платформы” и самовыдвиженца.

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