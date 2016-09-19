У желающих накричать на Николаса Кейджа появилась такая возможность

Появился сервис, предоставляющий всем желающим возможность накричать на американского актера Николаса Кейджа. Сайт The Nic Cage Rage Page был создан двумя российскими разработчиками совместно с их коллегой из Германии.

Как рассказали создатели сервиса, идея появилась благодаря распространенному мнению, что практически в каждой картине с Кейджем есть эпизод, где актер переходит на крик. Поэтому они разработали сайт для тех, кто хотел бы “орать как Кейдж”, чтобы они могли не сдерживать себя. Для этого нужно только включить микрофон, а потом от души накричать на актера, чтобы он мог оценить громкость голоса по шкале от единицы до десяти.

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