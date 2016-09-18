Российский премьер доволен победой “Единой России”

Дмитрий Медведев сообщил, что остался доволен результатами голосования. По мнению российского премьера, итоги выборов говорят о том, что большинство граждан РФ поддерживают партию “Единая Россия”, что в свою очередь дает членам партии возможность работать на благо страны.

Медведев, являющийся председателем “Единой России”, поблагодарил активистов и волонтеров, отметив их большой вклад в победу партии на выборах в Госдуму. Он сообщил, что предварительные итоги выборов не оставляют сомнений в победе “Единой России”.

Напомним, по предварительным итогам голосования “Единая Россия” лидирует с большим отрывом.

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