Путин после выборов похвалил россиян за политическую зрелость

Подведенные ЦИК предварительные итоги выборов свидетельствуют о возросшей политической зрелости россиян. Такой вывод сделал российский лидер, прибывший в штаб партии “Единая Россия”.

Зрелость заключается в том, чтобы не принимать на веру ничего не значащие обещания, уточнил президент. Он отметил, что россияне стали больше доверять партии “Единая Россия”, поскольку видят ее желание добиваться поставленных результатов. По словам Путина, партия должна оправдать возложенные на нее ожидания россиян.

Напомним, по предварительным итогам голосования “Единая Россия” побеждает на выборах в Госдуму с большим отрывом.

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