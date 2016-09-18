В эти минуты оглашаются первые результаты экзит-полов. Президент РФ Владимир Путин приехал в штаб "Единой России" после закрытия избирательных участков в Московском регионе. Он прибыл вместе с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

Как отметил глава государства, выборы в стране прошли в целом хорошо.

По сообщению Центризбиркома, согласно предварительным итогам выборов на 21:00, с сильным отрывом лидирует партия “Единая Россия”. Ей удалось набрать более сорока четырех процентов голосов.

Читайте также:

Названы регионы с самой высокой и самой низкой явкой на выборах в Госдуму



