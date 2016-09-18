Крымский избирком сообщил о фальшивом письме с указанием подтасовать результаты выборов

Большая часть избирательных комиссий, находящихся на территории Крыма, получила фальшивые указания отчитаться о явке избирателей, составляющей не менее семидесяти процентов. Об этом сообщил Михаил Малышев, возглавляющий региональную избирательную комиссию.

Малышев также добавил, что в тексте письма содержались также указания относительно распределения результатов между политическими партиями. Так, например, за “Единую Россию” должно быть не менее шестидесяти процентов голосов. Малышев заявил, что крымский избирком не имеет к письму никакого отношения. Фальшивые письма были разосланы на устаревших бланках с адреса, практически полностью совпадающего с электронным адресом комиссии.

Малышев полагает, что злоумышленники ставили своей целью дискредитировать избирком и поставить под сомнение результаты выборов.

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