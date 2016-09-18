На 15.00 явка в Кировской области составила 28%

В лидерах — по-прежнему Унинский район, где проголосовала уже половина всех избирателей. На втором месте — Богородский район. А вот областной центр пока не демонстрирует высокие показатели.

В среднем в каждом из районов Кирова на выборы пришло около 20-22 % от всего количества избирателей. Возможно, на активность кировчан повлияла плохая погода. С самого утра в областном центре идет дождь, и горожане не торопятся выходить на улицу.

В следующий раз Избирком Кировской области подведет промежуточные итоги в 18.00. После того, как схлынет «последняя волна» (традиционно повышенная явка избирателей наблюдается перед закрытием участка) и избирательные участки прекратят свою работу, можно будет говорить о предварительных итогах голосования.

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