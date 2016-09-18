Прокуратура области закрыла в Кирове частный дом престарелых

Организация, занимающаяся уходом за больными и престарелыми людьми, арендовала под пансионат здание в областном центре. На момент проверки в доме престарелых проживало 13 человек.

Все они не могли обслуживать себя и нуждались в регулярном уходе. В настоящее время российское законодательство предъявляет жесткие требования к условиям пребывания человека в подобном учреждении.

В ходе проверки дома престарелых контролирующие органы выявили множество нарушений. В частности, не соблюдались многие санитарно-эпидемиологические и пожарные нормы.

Прокуратура области потребовала закрыть пансионат. 15 сентября состоялся суд, который согласился с мнением контролирующего органа. Решение пока не вступило в законную силу.

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